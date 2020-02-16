Астроном заявил, что коронавирус мог прибыть на Землю на метеорите

|Поскольку по сей день происхождение коронавируса остается загадкой, появляется множество различных теорий на этот счет. Не известно, люди заразились от летучих мышей, был вирус создан в лаборатории или он прибыл на Землю на метеорите, сообщает портал WWWPLANETANOVOSTI.COM.
Каждый день от вируса умирают если не сотни, то десятки людей. Всего от вируса скончалось почти 1700 людей. Практически все – пожилые люди. Никто не может сказать, откуда появился коронавирус. Астроном из Великобритании с индийскими корнями Чандра Викрамасингхе отметил, что в теории вирус мог прилететь в Китай на метеорите.
Над китайским городом Сонджиан (провинция Цзилинь) действительно падал огненный шар 11 октября прошлого года. В случае наличия на поверхности тела патогена он мог сперва оказаться в атмосфере, а затем упасть на китайский город Ухань.
Когда заметили метеорит, он вполне мог «сбросить» вирус на Китай. Важно отметить, что Викрамасингхе – не уфолог, а известный астроном, математик и астробиолог.
Падение вируса и затем инфицирование живых организмов может занимать несколько лет. Теория хорошо стыкуется с возникновением штаммов гриппа, которые случались на протяжении последних лет.