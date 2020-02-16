Российские биатлонисты выступят в гонке преследования

Сегодня, 16 февраля, в итальянском городе Антхольц состоится очередная мужская гонка преследования на 12,5 километров. Она будет проходить в рамках Чемпионата мира по биатлону 2020 года. Начало прямой трансляции намечено на 17:15 по московскому времени.

Биатлон сегодня, 16.02.2020: по какому каналу прямая трансляция

В прямом эфире трансляцию гонки преследования по биатлону 16 февраля 2020 года у мужчин на Чемпионате мира по биатлону в Антхольце покажет «Первый канал», а следить за ходом состязания онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 17:15 мск.

Состав сборной России

Россиян в гонке преследования представят: Александр Логинов (стартовый номер 1), Матвей Елисеев (12), Никита Поршнев (22), Евгений Гараничев (56).

Расклады перед гонкой

Накануне в Антхольце состоялся мужской спринт, победителем которого впервые стал наш соотечественник Александр Логинов. Россиянин закончил гонку без единого промаха, с результатом 22:48.1. Француз Кентен Фийон Майе занял второе место, а его соотечественник Мартен Фуркад — третье.

Победа Логинова породила большое количество комментариев в мире спорта. Так, норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё раскритиковали Логинова из-за того, что после победы он отказался общаться с прессой.

«Это просто странно. Конечно, когда ты выигрываешь чемпионат мира, то ты должен остановиться и поговорить, тем самым проявив уважение к СМИ. Не думаю, что он поступил умно», — заявили братья Бё.

Также они назвали россиянина «не самым лучшим победителем», который «и раньше делал неправильный выбор». Однако норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансе призвал уажать победу Логинова.

«И я, и Александр — 1992 года рождения. Помню, он часто выигрывал, а я становился вторым. Да, у него мутное прошлое, но сейчас мы все соревнуемся на равных. Следует уважать правила и признать, что сегодня Логинов был сильнее каждого из нас», — заявил он.