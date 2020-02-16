Йеллоустоун в январе 2020 года: Геологическая служба США опубликовала отчет о состоянии супервулкана

На сайте Геологической службы США опубликован отчет касательно обстановки в Национальном парке Йеллоустоун. Новые данные говорят о снижении сейсмической активности в регионе и уменьшении извержений Steamboat, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Специалисты из обсерватории отмечают, что уровень угрозы нормальный, а цвет для авиации – зеленый. За прошедший месяц произошло только несколько извержений гейзера – 9 и 23 числа. За 2020 год Steamboat «плевался» кипятком около 5 раз.Сейсмические станции Университета штата Юта, которые установлены в Йеллостоуне, записали 41 землетрясение. Толчки не были сильными: самое мощное событие оценивается в 2,8 балла. Эпицентр был в двенадцати милях к северу от Pahaska Tepee.В январе не случалось серии землетрясений, число толчков оказалось наименьшим за последние годы.Оседание поверхности парка фиксируется по всей территории. Происходит это уже пятый год со скоростью 2-3 см в год. Процесс оседания ускорился в конце 2019 года.