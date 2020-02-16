Раскрыты детали конфликта военных США с сирийцами

Начальник координационного центра ВС РФ в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал, что произошло во время инцидента между военными США и местными жителями на севере Сирии, когда погиб 14-летний подросток.12 февраля на блокпосту у Харбат-Хамо на востоке от города Камышлы сирийцы остановили колонну из шести американских автомобилей и БТР. В результате конфликта местные жители начали бросать в американцев камни, на что те открыли беспорядочную стрельбу и убили 14-летнего Фейсала Халида Мухаммада, еще один человек получил ранение. Конфликт удалось прекратить только после появления на блокпосту российских военнослужащих, которые дали возможность американской колонне продолжить движение к месту своего базирования.Яков Резанцев объяснил, что сирийцы не давали американцам проехать через Харбат-Хамо. У военных США был определенный маршрут, от которого они отклонились на 3,5 км, решив пересечь населенный пункт, что очень не понравилось местным жителям. Когда один автомобиль сломался, а другой застрял, произошла ссора, в результате которой началась стрельба. Американцы вынуждены были обратиться за срочной помощью к российским военнослужащим.По мнению Резанцева, военным США крупно повезло, что они застряли на окраине населенного пункта, так как в центре прекратить конфликт и беспрепятственно вывести их было бы очень сложно.

Ситуация в Сирии на сегодня, 16.02.2020Информационное агентство SANA News сообщает о том, что исламисты незаконных бандгрупп попытались атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) к северо-западу от административного центра региона. «Хайят Тахрир аш-Шам» или выступающие на ее стороне формирования задействовали ударные беспилотники в районе населенного пункта Мхарде. Тем не менее военнослужащим правительственных подразделений удалось уничтожить дроны прежде, чем они сумели приблизиться к городу. Возобновились вооруженные стычки между протурецкими формированиями и курдскими бандгруппами в северной части Алеппо. Согласно данным новостного агентства Al Masdar News, союзники Турции ведут огонь по укрепрайонам Отрядов народной самообороны (YPG) в районе города Тель-Рифат. Информации о нанесенном курдским боевикам уроне пока не поступало.Тем временем правительственные войска не перестают атаковать военные объекты исламистов вооруженных группировок на западе региона. Twitter-канал (AndrewBritani) заявляет о том, что Сирийской арабской армии (САА) и ее союзникам удалось продвинуться в районе ферм Башкатин. Кроме того, подразделения САА установили контроль над поселением Увейджиль, которое находится поблизости от освобожденной накануне деревни Мансура.Поддержку с воздуха им продолжают оказывать ВВС Сирии. По информации военного источника в сети Twitter (uunionnews), точечные авиаудары сирийских самолетов пришлись по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзным ей формированиям на подступах к населенным пунктам Кафр-Хамра, Анадан и Хрейтан.