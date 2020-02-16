Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

К ответственности могут привлечь и за искажение информации о состоянии больного.

В Китае вводится уголовное преследование за сокрытие симптомов коронавируса, сообщили китайские СМИ со ссылкой на заявлении китайского суда.

Человек, ставший причиной распространения инфекции и скрывший это, может быть приговорен к тюремному сроку от 10 лет до пожизненного или к смертной казни.

Помимо утаивания собственных симптомов к ответственности могут привлечь за искажение информации о состоянии больного и сокрытие истории путешествий, уточняет издание.

Ранее администрация китайского города Ухань, ставшего очагом нового типа коронавируса, ввела жесткий карантин на территории всех жилых комплексов. Жителям города запрещено покидать свои микрорайоны.

К 16 февраля число заразившихся коронавирусом приблизилось к 70 тысячам,