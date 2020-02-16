МИД РФ: Провокационные комментарии в Турции по ситуации в Идлибе не помогают диалогу

«С недоумением восприняли высказывания лидера Партии националистического движения (Девлета – ред.) Бахчели 11 февраля на заседании Великого национального собрания Турции. Бахчели пытался возложить на Россию и сирийское правительство ответственность за гибель турецких военнослужащих в Сирии, призывал руководство своей страны к радикальному пересмотру российско-турецких отношений», — цитирует ведомство ТАСС.

«Полагаем, что в условиях напряженной ситуации на северо-западе Сирии следует проявлять выдержку и тем более воздерживаться от провокационных комментариев, которые отнюдь не способствуют конструктивному диалогу наших стран по проблематике сирийского урегулирования. Считаем недопустимым использование трагических событий в попытке «набрать очки» во внутриполитической полемике», — указали в МИД РФ

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.