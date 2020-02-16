Названы эффективные способы борьбы с высоким давлением

Специалист отметил, что даже малейшее изменение давления может стать причиной серьезных проблем с сердцем и сосудами, поскольку сердечная мышца изнашивается быстрее при значительных нагрузках.

Повышенное давление часто является следствием отсутствия физической активности, плохого питания и лишнего веса. Кардиолог советует каждый день гулять минимум 15 минут (такая недлительная прогулка может снизить давление на 5-8 мм ртутного столба). В случае лишнего веса следует обязательно придерживаться принципов правильного питания (диета ПП).

Перечисленные советы в 50% случаев не допускают возникновение инсультов и сердечных приступов. Особенно скачки давления наблюдаются весной, люди в этот период могут столкнуться с обострением хронических заболеваний.