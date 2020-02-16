Вслед за Twitter суд оштрафовал Facebook

Сервисы не обеспечили хранение данных российских пользователей на территории России, как предусмотрено законом «О персональных данных».

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook за нарушение требований закона «О персональных данных» о размещении личных данных российских пользователей на территории нашей страны. Сумма штрафа составила 4 млн руб.

В отношении социальной сети была проведена проверка, которая показала, что данные российских пользователей Facebook обрабатываются с использованием баз данных, находящихся на территории США. Как утверждают в Роскомнадзоре, в компанию неоднократно направлялись письма с требованием обеспечить хранение данных на территории России, однако она не предоставил никаких документов, подтверждающих выполнение требования.

Чуть ранее за такое же нарушение и на ту же сумму была оштрафована компания Twitter.

Как отметили в Роскомнадзоре, уплата штрафа не освободит сервисы от необходимости выполнить требование закона; если этого не произойдет, их могут вновь привлечь к административной ответственности; размер нового штрафа может достичь 18 млн руб.

Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter обеспечить хранение данных пользователей на территории России еще в 2016 году и в дальнейшем несколько раз продлевал сроки выполнения этого требования. В апреле суд оштрафовал обе компании на 3 тыс. руб. В конце 2019 года надзорное ведомство возбудило административное дело в отношении американских онлайн-сервисов.

Требование о локализации личных данных российских пользователей содержится в поправках к закону «О персональных данных», вступивших в силу 1 сентября 2015 года.

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