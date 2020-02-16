IDC: в 2020 году в проекты «умных городов» будет вложено 124 миллиарда долларов

Основные области применений соответствующих технологий — энергоснабжение и инфраструктура, а также общественная безопасность и транспорт.

В 2020 году в проекты «умных городов» будет вложено на 18,9% больше средств, чем в 2019 году, полагают аналитики IDC. На первую сотню городов мира с крупнейшими проектами этого типа в 2019 году приходилось около 29% мирового объема, и хотя в краткосрочной перспективе рост рынка связан с крупными городами, города среднего и малого размера тоже часто осуществляют небольшие проекты.

Основными областями применений технологий «умных городов» являются энергоснабжение и инфраструктура. На них приходится примерно треть всего объема средств — в первую очередь на создание интеллектуальных электрических и газовых сетей. На системы общественной безопасности на основе данных и интеллектуальные системы транспорта (видеонаблюдение, общественный транспорт, управление уличным движением) приходится 18% и 14%, соответственно.

Больше всего средств в проекты «умного города» вкладывается в Сингапуре. Второе место занимает Токио, где идет подготовка к летней Олимпиаде, а за ним следуют Нью-Йорк и Лондон. В 2020 году каждый из этих городов потратит на проекты «умных городов» больше миллиарда долларов.

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