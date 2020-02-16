Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год; чистая прибыль упала в четыре раза

Акции компании отреагировали на публикацию финансовых результатов 3-процентным падением.

В четвертом квартале 2019 года консолидированная выручка Yandex N.V., головной компании «Яндекса», выросла на 33% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, до 51,7 млрд руб.; чистая прибыль снизилась на 95% и составила 0,3 млрд руб. Показатель EBITDA составил 13,2 млрд руб., что на 7% больше, чем год назад.

По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркета» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 11,2 млрд руб., что на 75% меньше, чем в 2018-м. Показатель EBITDA вырос на 29%, до 51 млрд руб.

Лучшую динамику показала выручка сервисов «Яндекс.Карты», «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Облака», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Образования» — в четвертом квартале суммарный показатель вырос на 128%, до 5,096 млрд руб. Основной доход пришелся на «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», объясняется в отчете.

Выручка «Яндекс.Поиска» в последнем квартале года выросла на 16%, до 34,463 млрд руб. По итогам года этот показатель увеличился на 21%, до 121,834 млрд руб.

Выручка «Яндекс.Такси» (также учитывает сервисы «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка»), в четвертом квартале выросла на 72% до 11,942 млрд руб., а по итогам года — на 98%, до 38,045 млрд руб.

Сегмент объявлений, в который входят «Яндекс.Авто», «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Недвижимость» в четвертом квартале 2019 года вырос на 45%, до 1,611 млрд руб. Результаты по итогом года также показали рост выручки на 45%, до 5,39 млрд руб.

Выручка от медиасервисов, в которые входит «Кинопоиск», «Яндекс.Афиша» «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Плюс» и продюсерский центр «Яндекс.Студия», увеличилась на 96%, до 1,333 млрд руб.

В компании ожидают, что по итогам 2020 году ее выручка составит 214-221 млрд руб., то есть вырастет на 22-26% по сравнению с 2019 годом. При этом выручка в сегменте поиска и портала будет расти в диапазоне 14-17%.

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