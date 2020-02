Кто кого приручил: портреты домашних животных и их хозяев

Share Tweet Share Share Email CommentsШироко известная «народная мудрость» гласит, что домашние питомцы почти всегда поразительно напоминают своих хозяев — или наоборот.

Tobias Lang: Your Pet and You

Для тех, у кого остались сомнения на этот счет, последним веским доказательством должен послужить фотоцикл »Твой питомец и ты» (Your Pet and You) немецкого фотографа Тобиаса Ланга (Tobias Lang).

На настоящий момент фотоцикл Ланга не окончен. Это и не удивительно — фотограф напал на практически неисчерпаемую тему.

Делать фотопортреты людей самого разного возраста и социального положения и давать их «встык» с не менее разнообразными портретами их домашних животных — остроумная затея, которая в каждом конкретном случае дает свой непредсказуемый результат.

Ланг в будущем надеется собрать плоды своих трудов в целую книгу.

В процессе «изысканий» Лангу попадаются владельцы не только привычных кошек и собак, но и более экзотической живности — сов, змей, игуан, хамелеонов и так далее. Однако даже в случае с животными, чья мимика и внешний вид совсем не напоминают человеческие, Лангу удается найти между питомцем и хозяином схожие черты. Сложно сказать, в чем здесь дело — в том, что примета действительно работает, или же в мастерстве фотографа.

Проект Ланга начался с чистой случайности. Фотограф неожиданно для себя сделал снимок соседской кошки, вскочившей на стоявшую у него дома деревянную подставку, а затем сфотографировал и самого соседа. Поставленные встык, фотографии породили забавный эффект.

Вскоре друзья Ланга уже упрашивали его сделать такие же фотографии себя со своими питомцами, которые обязательно должны сидеть на той же самой деревяшке.