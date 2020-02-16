В США день рождения младенца закончился стрельбой и четырьмя трупами

Share Tweet Share Share Email CommentsПразднование первого дня рождения ребенка закончилось четырьмя убийствами

В пригороде американского города Корпус-Кристи, штат Техас, празднование первого дня рождения ребенка вылилось в стрельбу.

Как сообщает «Ассошиэйтед Пресс», погибли четыре человека, еще один получил ранения. Все участники конфликта являются родственниками — жертвами стали 62-летний мужчина и три его внука.

Полиция задержала 20-летнего мужчину по подозрению в массовом убийстве. Его 37-летний отец также заинтересовал стражей порядка, однако он еще остается на свободе.

Причина ссоры остается неизвестной.

Недавно, 21 сентября, в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, во время поминок, на которых присутствовали около 50 человек, началась стрельба. Тогда пострадали пять человек, включая ребенка.