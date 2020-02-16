На Волині – смертельна аварія: загинув 22-річний водій, пасажири – в лікарні

Сьогодні, 16 лютого, під ранок на автодорозі між селом Красноволя та селищем Колки автомобіль Volkswagen Passat з’їхав у кювет і врізався в дерево. Водій загинув, троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по 4 годині ранку. Поліцейські з’ясували, що за кермом транспортного засобу перебував 22-річний житель цього ж району. Внаслідок ДТП водій загинув на місці події. Трьох пасажирів транспортного засобу доставили до приймального відділення центральної районної лікарні для надання медичної допомоги та обстеження. Усі вони жителі Маневицького району.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі поліції області відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування будуть встановленні всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.