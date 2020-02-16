Ещё в октябре минувшего года российские власти обратились к Нидерландам с просьбой предоставить дела подозреваемых в катастрофе рейса МН17. Однако предложение российской стороны провести судебный процесс в России было отклонено, о чём сообщил министр юстиции Ферд Грапперхаус.

Дословно, в ответном письме говорится, что это «не вариант для голландских властей».

Как известно, в начале февраля Нидерланды выдвинули обвинения троим гражданам России и одному украинцу, хотя ещё недавно Амстердам осыпал подозрениями Киев. Но, видимо, пришла другая разнарядка.

Суть обвинений сводится всё к тому же: сбили ракетой «Бука», приписанного к 53-й ракетной бригаде из Курска. Только поэтому под подозрение силовиков из Нидерландов попали россияне. Однако, очевидно, что это чушь.

Российской стороне отказали в участии в расследовании, несмотря на важные переданные данные, подтверждающие, что ракета принадлежала Украине. Но улики были всячески проигнорированы, поскольку ждать здесь объективное расследование бесполезно.

Экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Нидерланды просто трактуют нужную им версию с точки зрения политической конъюнктуры. Российские же материалы уже давно ударили по стройности всей этой выдуманной истории.

Исходя из этого, нетрудно догадаться, что никаких решений по делу 9 марта принято не будет. Его затянут и дальше, однако можно точно сказать, что на судебном процессе будут решаться конкретные политические вопросы.

Самого суда по МН17 не будет, будет лишь информационная диверсия в угоду представителям Запада, которые постоянно выкручивают эту тему в удобном для себя ключе.

Ева Лисовская