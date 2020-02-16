Россия намерена поставлять в Китай медицинское оборудование

МЮНХЕН, 15 фев — РИА Новости. Россия намерена продолжить поддержку Китая в борьбе со вспышкой коронавируса путем поставки медицинского оборудования. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Хотел бы еще раз выразить наше удовлетворение тем, как поступательно развиваются наши отношения стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия, и подтвердить нашу солидарность с китайским народом и руководством в связи с усилиями по устранению эпидемии коронавируса, — сказал Лавров в начале встречи. — Ваши усилия реализуются весьма успешно и транспарентно. Россия очень ценит это».

«Формы поддержки, в том числе путем направления гуманитарного медицинского оборудования, мы обязательно будем продолжать», — добавил глава МИД РФ.