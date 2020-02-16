Ответственность за ситуацию в армии лежит на всех, в том числе на СМИ — NovostiNK — Новости Армении



16 февраля 2020, 11:22 — NovostiNK Ответственность за ситуацию в армии лежит на всех, в том числе на СМИ. Подобное мнение выразил NovostiNK ветеран армянских спецслужб Владимир Погосян.

“После любого инцидента в армии в СМИ сразу же поднимается агрессивная волна против Вооруженных Сил. Но мы забываем, что армия – это ни что иное как часть нашего общества. Забываем, что пользователями тех же социальных сетей, в которых в основном публикуются нападки на армию, являются и, склонные к крайностям, военнослужащие”, — отметил он.

С начала года в Арцахе погибло уже 13 военнослужащих. По нескольким случаям возбуждены уголовные дела по статье «доведение до самоубийства». 14 февраля в Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий Айк Нерсесович Асрян (1997 г.р.), 12 февраля в разных воинских частях Армии обороны смертельные ранения получили военнослужащие Тигран Манвелян и Тигран Мхоян.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян вызван в Национальное собрание Армении, где 18 февраля примет участие в рабочем, закрытом совещании с участием постоянных парламентских комитетов по правам человека и связям с общественностью, обороне и безопасности.

По оценкам профессионала, суицидальным настроениям в армии в числе всего прочего способствует общественный ажиотаж, тиражирование СМИ подробностей инцидентов, что еще больше усугубляет ситуацию. Считая подобную деятельность недопустимой, Погосян видит необходимость регулирования деятельности СМИ в освещении таких событий.

В качестве решения способного предотвратить самоубийства в армии, эксперт называет разработку и внедрение Концепции стратегического воспитания молодежи. По его оценкам, подобный подход должен быть включать в себя не только призывников, но и формировать гражданское сознание и ценности у будущих поколений.

“Я вижу в нашем обществе распад идеологии, что может привести нас к чуждому для армян мировоззрению, что впоследствии обернется трагедией. Война,объявленная премьер-министром криминальному мышлению в Армении, конечно, внушает оптимизм, однако, все это должно сопровождаться комплексом практических и превентивных мер по предотвращению подобных инцидентов”, — подытожил Погосян.

Саргис Тертерян

Источник: NovostiNK