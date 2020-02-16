В московском храме мужчина с ножом напал на прихожан

Мужчина забежал, когда началась служба.

Неизвестный напал на людей в храме Николая Чудотворца в центре Москвы, сообщил Telegram-канал 112.

По его информации, мужчина забежал, когда началась служба, и начал угрожать ножом людям, стоявшим у алтаря. По данным телеканала РЕН ТВ, нападавшим оказался 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов.

В результате нападавшего задержали сами прихожане и передали полиции. Двое человек оказались ранены, сейчас им оказывают помощь. Об их состоянии точной информации не поступало.

Настоятель храма, где произошло нападение, рассказал о произошедшем. По его словам, в центральный алтарь забежал мужчина в очках, резиновых перчатках, капюшоне и наушниках.

«Мы подошли к нему с Валерием Ивановичем узнать, что случилось и спокойно вывести его. В этот момент он выхватил нож и нанес ножевое ранение моему помощнику Валерию Ивановичу. После этого все помощники, присутствующие в алтаре, попытались его остановить, и в этот момент он нанес два ножевых ранения другому моему коллеге Андрею».