Эрдоган в 37-й раз подал в суд на лидера оппозиции за клевету

По данным ТАСС, в иске говорится, что ответчик выступил с необоснованными утверждениями о связях президента с движением Фетхуллаха Гюлена.

В иске утверждается, что оппозиционер «серьёзно оскорбил» Эрдогана. Выступая перед парламентской фракцией своей партии Кылычдароглу заявил, что сторонники Гюлена заняли высокие посты в государственных структурах Турции из-за попустительства Эрдогана.

«Ни одно из утверждений обвиняемого не является правдой», — говорится в иске. В нём также отмечается, что выдвинутые лидером НРП обвинения «необходимо расценивать как попытку отвлечь внимание от сотрудничества НРП и движения Гюлена».

За последние 8 лет турецкий лидер подал на Кылычдароглу в суд 36 раз. Разбирательства чаще завершались в пользу лидера НРП. Лишь в трёх случаях суд принял решение в пользу президента. Кылычдароглу был приговорён к уплате моральной компенсации в общей сложности в размере 20 тыс. турецких лир (3,3 тыс. долларов). За время своего правления Эрдоган неоднократно подавал иски на политиков, общественных деятелей и организации за высказывания, которые расценивались им как публичные оскорбления.