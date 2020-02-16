Названы документы, которые нужны для оформления пособия на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в начале текущего года объявил о том, что в стране вводятся пособия на детей от 3 до 7 лет. У россиян возникло много вопросов о том, кому положены такие детские пособия и какие документы для них нужны. Давайте разбираться.

Пособия для детей до 7 лет: кому положены

Пособие для детей до 7 лет предназначены малоимущим семьям. Малоимущей считается семья, если доход каждого ее члена не превышает размер одного прожиточного минимума. Размер прожиточного минимума устанавливается в каждом регионе индивидуально. Но пока неизвестно, о каком прожиточном минимуме говорится.

Это может быть среднедушевой прожиточный минимум или прожиточный минимум для трудоспособного населения. Но если провести аналогию с «путинскими» выплатами, то при расчете размера выплат на ребенка возрастом от 3 до 7 лет будет учитываться региональный прожиточный минимум, установленный для трудоспособного населения за 2-й квартал прошлого года.

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В отличие от «путинских» выплат, которые выплачиваются до 3-х лет, в новом пособии критерий нуждаемости был повышен. Если для того, чтобы получить пособия по уходу за детьми до 3 лет, доход каждого члена семьи не должен превышать размер двух прожиточных минимумов, то в пособии, которые будут выплачиваться по уходу за ребенком до достижения им 7 лет, говорится уже об одном прожиточном минимуме. Выплачивать новое пособие на ребенка будут от 3 до 7 лет включительно. Это значит, что семья перестанет получать этот вид пособий при достижении ребенком 8 лет.

Какие документы нужны

Чтобы получить детское пособие от 3 до 7 лет, нужно подать заявление, а также указать свой официальный доход.

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Президент планирует сделать процедуру выплаты детского пособия с 3 до 7 лет максимально удобной и простой для граждан. Оформление будет без очередей и преград — дистанционно через госпортал.

В том случае, если мама нигде не работала и у нее нет трудовой книжки, она должна написать объяснительную в Центре соцподдержки населения. Если не работает, но есть трудовая книжка, то специалисты делают ее копию и прикладывают к документам.

Размер пособия с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года

Суммы выплат будут разными в зависимости установленного прожиточного минимума в каждом регионе. В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. А в следующем году, возможно, пособие вырастет до 100% прожиточного минимума на ребенка.

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