RF-лифтинг тела и когда он поможет

Share Tweet Share Share Email CommentsRF-лифтинг — одна из современных технологий омоложения тела. Процесс осуществляется на специальном оборудовании, которое излучает радиочастотные волны. Они воздействуют на глубокие слои кожи. По завершению курса лечения еще полгода проходит усиление эффекта: укрепляется дерма, организм усиленно синтезирует собственный белок коллаген. Методику еще называют термолифтингом. Процедура – прекрасная альтернатива хирургическим вмешательствам.

Как действует RF-лифтинг тела?

Упругость кожи теряется, и возрастные изменения становятся заметны из-за естественного разрушения природного коллагена. Белок с течением времени истощается.

RF-лифтинг заключается в нагреве глубинных тканей до 60-65 градусов. От такой температуры из фибрилл уходит влага, от чего они сокращаются и утрачивают способность растягиваться. В то же время коллагеновые молекулы туго сворачиваются в спирали, создают усиленный лифтинг-эффект. Так внутри дермы создается каркас, на котором натягивается кожный покров. Термолифтинг запускает процесс самоомоложения. По отзывам пользовавшихся RF –лифтингом омоложение действует не только во время процедур, но еще несколько месяцев результат улучшается.

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Подтяжка действует непосредственно на глубокий слой кожи – дерму, минуя эпидермис. Вырабатываются собственные эластиновые и коллагеновые волокна, заметно сокращается глубина мимических и возрастных морщин. Таким образом, кожа подтягивается, укрепляется ее общий тонус.

Омоложение тела

Аппаратное воздействие высокочастотными, электромагнитными волнами эффективно в омоложении тела. Во время сеанса контролируемо нагревается дерма. Это также запускает расщепление жировых накоплений. RF-лифтинг тела рекомендован для:

Уменьшения стрий на животе;

Подтяжки кожи на декольте;

Повышения тонуса ягодиц и расщепления излишком жира;

Уменьшения жировых отложений в области бедер;

Подтяжки провисшей кожи на внутренней поверхности плеч.

Плюсы процедуры

Отзывы о RF-лифтинге подтверждают, что заявленные преимущества методики — правда. А именно:

Термолифтинг подойдет любому типу кожи и любому возрасту;

Непродолжительный сеанс занимает 15-20 минут (в зависимости от зоны обработки);

Эффективность разглаживания кожи высокая за счет контролируемого теплового воздействия;

Процедура не оставляет травматические следы (швы, отеки, синяки);

Ощущения полностью безболезненные, ощущается только приятное тепло;

Площадь обрабатываемой поверхности ограничивается только желанием и временем клиента;

Подготовительный и реабилитационный периоды отсутствуют. По завершению сеанса можно возвращаться к рутинным делам;

Минимальный список противопоказаний ограниченный болезнями в период обострения;

Врач-косметолог не использует дополнительные активные вещества, организм самостоятельно, собственными силами добивается нужного эффекта.

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Когда начинать RF-лифтинг тела?

Желание выглядеть подтянуто и молодо теперь осуществимо. Косметология может предложить множество альтернативных процедур для омоложения. Если Вы не хотите ложиться под скальпель, то рассмотрите термолифтинг. Он рекомендуется пациентам с возрастными изменениями кожного покрова.

Во время консультации косметолог рассчитает необходимое, оптимальное количество процедур RF-лифтинга. В зависимости от состояния подкожно-жировой клетчатки и дермы первый сеанс займет 6-10 процедур. Поддерживающий проводится через год-полтора и обычно требует на 2-3 процедуры меньше.