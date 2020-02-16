Стеклянный дом в «горошек» от художницы Яёи Касума (Yayoi Kusama)

Share Tweet Share Share Email CommentsСтекло нередко используется в архитектуре и строительстве, а не только в «какой-то там» скульптуре. Но японская художница Яёи Касума (Yayoi Kusama) не просто «засандалила» стеклянный дом-кабину, а оклеила его (или ее?) более 12 сотнями кружков, покрыв здание «горошком».

Культовая современная художница Яёи Кусама оклеила стеклянную кабину 1200 красными кружками из винила — Красивые фотографии стеклянного дома в горошек!

Дом-скульптура Glass house (Стеклянный дом), построенный по проекту архитектора Филиппа Джонсона (Philip Johnson), в период 1949—1995 гг., находится в историческом месте Ханаан, штата Коннектикут.

Официальный сайт: yayoi-kusama.jp

Фотографии «Стеклянного дома» в Коннектикуте

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