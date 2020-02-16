Алтайские онкологи объяснили резкий рост заболеваемости раком успехами медицины

За последние 10 лет заболеваемость раком в регионе выросла почти на треть, сообщается на сайте Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда». Такая удручающая статистика, по мнению онкологов, связана с тем, что жители края «активно стареют», а также с развитием диагностического оборудования, которое позволяет чаще выявлять опухоли на ранних стадиях.

По данным врачей, в 2019 году в Алтайском крае было выявлено почти 12,5 тысяч первичных злокачественных опухолей. Таким образом, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 29 %. Замглавного врача краевого онкодиспансера Алла Федоскина объяснила, чем обусловлены эти неутешительные данные. «Злокачественные опухоли развиваются, как правило, у пожилых людей, средний возраст онкопациентов 65-69 лет, а наш край как раз относится к числу регионов с активно стареющим населением. Кроме того, благодаря новым возможностям современного оборудования рак просто стали чаще выявлять», — пояснила врач.

Между тем статистика говорит, что мужчины чаще всего страдают от рака легкого, бронхов, трахеи, опухолей предстательной железы и кожи. Основные риски онкопатологий у женщин связаны с раком груди, кожи и тела матки. Кроме того, врачи сетуют на то, что многие граждане невнимательно относятся к своему здоровью, поэтому в числе наиболее запущенных случаев нередко встречаются опухоли наружных локализаций – они достаточно ощутимы для человека, однако многие игнорируют тревожные сигналы организма. «Когда на прием приходят пациенты с запущенными опухолями, например, рта или глаза, то это не что иное, как халатное отношение к собственному здоровью. Как можно не замечать очевидной проблемы у себя «под носом», когда опухоль мешает глотать, дышать, смотреть?!» — сетует Анна Федоскина.

Также онкологи отмечают, что в целом жители городов чаще болеют раком, чем сельские жители, в примерном соотношении 57 % к 43 %. При этом в селах злокачественным патологиям в большей степени подвержены мужчины, а в городской среде опухоли чаще развиваются у женщин. Врачи предполагают, что это связано с образом жизни и жители сельской местности в большей степени увлечены канцерогенными вредными привычками, вроде курения и алкоголя. Горожане же напротив, по мнению медиков, больше сосредоточены на своем социальном статусе и финансовом успехе, что сопряжено с хроническим стрессом.

Несмотря на рост заболевания раком, есть и положительные моменты. Утверждается, что за всю историю краевой онкослужбы количество новообразований, выявленных на ранних стадиях и поддающихся лечению, достигло 60 %. Примерно на столько же увеличилась и доля пациентов, которые прожили пять лет и более с момента постановки онкодиагноза – 56,8 %,

Отметим, что ситуацию с онкологией в Алтайском крае на федеральном уровне характеризуют как достаточно опасную. В регионе наблюдается отрицательная динамика смертности от рака, в том числе граждан трудоспособного возраста. На эту тему в сентябре прошлого года состоялась дискуссия между главой краевого Минздрава и депутатами Алтайского Закособрания. В частности парламентарии высказали претензии, касательно неэффективного исполнения профильного нацпроекта, куда вкладывается огромное количество денег, что не приносит ощутимых результатов. Впрочем, и сама программа по борьбе с онкологическими заболеваниями не лишена изъянов, о чем говорил депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов.

Добавим, что в проекте доклада Минприроды РФ о состоянии окружающей среды в России за 2018 год, опубликованном в прошлом году, воздух Барнаула был признан одним из самых загрязненных в стране. По данным Минприроды региона за 2018 год, объем выброшенных вредных веществ в городе составил около 50 тысяч тонн. Получается, что на одного жителя города приходится 73 кг загрязняющих веществ. Эксперты на круглом столе 12 февраля заявили, что ситуация максимально осложняется в зимний период, когда на полную мощность запущены городские ТЭЦ, работающие на угле.