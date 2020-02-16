Коронавирус распространяется по всему миру

Share Tweet Share Share Email Comments

Мир продолжает вести борьбу с коронавирусом, а то продолжает свое путешествие. В День всех влюбленных стало известно о том, что теперь опасный вирус зафиксирован и в Африке. Страна — Египет, что стало большим открытием для многих.

Власти Египта заявили о первом случае заражения коронавирусом COVID-2019. Как отметил спикер министерства здравоохранения страны Халед Мегахед, вирус выявили у «иностранца», у которого отсутствуют симптомы. Сообщается, что заражение удалось зафиксировать благодаря национальной программе, которая отслеживает путешественников, прибывших из стран с выявленными случаями коронавируса. Известно, что инфицированного поместили в карантин, а вот других подробностей пока нет.

Что в России с коронавирусом: данные на сегодня, 16 февраля

В мире на 16 февраля официально известно о том, что уже 67195 человек инфицированы коронавирусом. Смертность так же увеличилась — на сегодня жертвами считаются 1596 человек.

Мировое сообщество продолжает вести борьбу с новым типом коронавируса. Смертность и заражения вирусом продолжают фиксировать в ВОЗ. Тем временем, в России новых случаев заражения пока не зафиксировано. Однако более 20 тысяч человек сейчас находятся под медицинским наблюдением с подозрением на новый вид коронавируса. Об этом поведала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По словам Поповой, поместили под меднадзор из-за симптомов ОРВИ, гриппа, а также возможных контактов с больными.

Напомним, что сейчас в стране коронавирус подтвержден у двоих человек, которые являются гражданами Китая. Глава Роспотребнадзора добавила, что инфицированные иностранцы чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке после того, как медики «получат дважды отрицательные результаты их обследования» на новый коронавирус.