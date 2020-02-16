Смешные фотографии собак: милые мордашки, ужимки и серьезные мордочки

Share Tweet Share Share Email CommentsСобаки – лучшие друзья человека, которые всегда рядом с нами. И чьи выходки, рожицы и смешные поступки еще так часто мы можем видеть, как не хвостатых бобиков, шариков и жучек!

Милые мордашки и ужимки щенков, смешные «физиономии» взрослых пёсиков – это всё, что нужно для хорошего настроения!

В этой подборке фотографий из интернета можно увидеть самых смешных собак последнего времени, которые просто «улыбаются» нам, делают какие-то глупости или напяливают на себя смешную одежду. В конце две гифки!

Гифки с собаками

Дата поста: 05.03.2013 / bravedefender.ru