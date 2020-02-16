Mustang из ленты «Угнать за 60 секунд» выставили на аукцион

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Новый лот появился на сайте аукционного дома Mecum, речь идет об автомобиле Ford Mustang, который снимался в художественном фильме “Угнать за 60 секунд”. Это один из 11 автомашин, которые создали специально для ленты, он прошел недавно реставрацию и его пробег составляет 145 километров.

Ford Mustang Eleanor 1967 года построили специалисты фирмы Cinema Vehicle Services и сейчас он выставлен на продажу. По студийному списку у этой автомашины записано название “Автомобиль мечты” (The Dream Car). Его использовали во время съемок крупного плана интерьера и экстерьера фильма, работа над которым шла в 2000 году. Когда съемочный процесс был завершен, автомобиль вернулся обратно на базу компании-производителя, где была проведена реставрация автомашины.

Под капотом у автомобиля находится 5,8-литровый двигатель, имеющий алюминиевую головку блока цилиндра и выхлоп Magnaflow. Трансмиссия у модели механическая – Tremec. Помимо этого, у автомашины имеется система закиси азота, дающая возможность увеличить мощность двигателя на 100-125 лошадиных сил. Также стоит отметить наличие тормозов Willwood, усилителя руля и дифференциала Positraction.