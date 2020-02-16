Mustang из ленты «Угнать за 60 секунд» выставили на аукцион

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mavit
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Share Tweet Share Share Email CommentsMustang из ленты «Угнать за 60 секунд» выставили на аукцион

Новый лот появился на сайте аукционного дома Mecum, речь идет об автомобиле Ford Mustang, который снимался в художественном фильме “Угнать за 60 секунд”. Это один из 11 автомашин, которые создали специально для ленты, он прошел недавно реставрацию и его пробег составляет 145 километров. 

Ford Mustang Eleanor 1967 года построили специалисты фирмы Cinema Vehicle Services и сейчас он выставлен на продажу. По студийному списку у этой автомашины записано название “Автомобиль мечты” (The Dream Car). Его использовали во время съемок крупного плана интерьера и экстерьера фильма, работа над которым шла в 2000 году. Когда съемочный процесс был завершен, автомобиль вернулся обратно на базу компании-производителя, где была проведена реставрация автомашины. 

Под капотом у автомобиля находится 5,8-литровый двигатель, имеющий алюминиевую головку блока цилиндра и выхлоп Magnaflow. Трансмиссия у модели механическая – Tremec. Помимо этого, у автомашины имеется система закиси азота, дающая возможность увеличить мощность двигателя на 100-125 лошадиных сил. Также стоит отметить наличие тормозов  Willwood, усилителя руля и дифференциала Positraction.

Mustang из ленты «Угнать за 60 секунд» выставили на аукцион