В канадском Эдмонтоне из-за снегопада произошло 175 аварий

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В Канаде, в провинции Альберта в городе Эдмонтон зафиксировано более 175 дорожно-транспортных-происшествий, которые произошли после первого в этом году сильного снегопада. Такую информацию озвучивает телевизионный канал Global News.

Как сообщает Национальное метеобюро Канады, сильный снегопад начался в ночь на субботу. За короткий отрезок времени выпало до 200 мм снега. Наличие снежного покрова на дорогах спровоцировало резкий скачок количества аварийных ситуаций на дорогах. Как результат, полицейские города Эдмонтон зафиксировали 176 аварийных ситуаций, в которых получили различные повреждения 13 человек.

Для уборки снега в городе работает около 600 единиц техники. Ситуация усугубляется тем, что снегопад не прекращается.