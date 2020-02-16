В Башкирии троих рабочих обвалом завалило в траншее землей, один погиб

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В субботу, 9 ноября, трое рабочих были завалены землей в городе Учалы. Происшествие имело место в тот момент, когда они работали в траншее.

В результате обвала земли один 38-летний работник погиб. Остальных из обрушившейся траншеи извлекли спасатели, после чего они были сразу переданы врачам бригады скорой помощи. По предварительным данным, врачи подозревают у одного из них перелом ноги.

В МЧС Башкирии сообщили, что чрезвычайное происшествие имело место когда работники на глубине двух метров в траншее спаивали трубопровод. В этот момент на них обрушилась часть земляной стены траншеи.

Произошедшая ситуация взята на контроль Главным управлением МЧС Российской Федерации по республике Башкортостан.