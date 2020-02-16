В Приморье водитель автобуса насмерть сбил амурского тигра

В Приморском крае автобус насмерть сбил амурского тигра, который выбежал на трассу, сообщает центр «Амурский тигр» в «Инстаграме». По словам водителя, животное появилось на дороге неожиданно, и он просто не успел затормозить.

Как сообщает центр со ссылкой на очевидцев, спустя некоторое время после столкновения тигр встал и, сильно хромая, скрылся в лесу.

«Инспекторы охотнадзора выехали на место происшествия и обнаружили недалеко от дороги тело тигра. К сожалению, травмы, полученные в результате столкновения, оказались несовместимы с жизнью. Сейчас специалисты устанавливают подробности происшествия», — говорится в сообщении.

Полиция в Приморье поводит проверку по факту наезда на амурского тигра, занесенного в Красную книгу, сообщил РИА «Новости» представитель регионального пресс-службы УМВД России.

«Сотрудники полиции проверяют информацию о наезде на краснокнижное животное около села Гоголевка в Красноармейском районе. На место происшествия выехали сотрудники полиции и инспекторы охотнадзора. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — сказал собеседник.