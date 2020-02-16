Назван ТОП-3 автомобилей для новичков

Новоявленные водители далеко не сразу постигают все премудрости аккуратного вождения, особенно в условиях городской толчеи. Следовательно, для большинства таких новичков на дорогах наилучшим выбором становится недорогой и простой автомобиль, который не слишком боится мелких городских ДТП и недорог в обслуживании. «Автоновости дня» при участии специалистов составили ТОП-3 бюджетных авто для новичка.

Lada Samara

Данное ВАЗовское семейство может включать в себя как достаточно древние «Зубила», так и более современные «Четырки» и иже с ними. По большому счету, все модели этой линейки конструктивно очень похожи. К их плюсам можно отнести неплохую управляемость, дешевизну самой машины и содержания, а также простота в ремонте.

Под капотом указанной линейки автомобилей чаще всего встречается 1.5-литровый карбюраторный либо инжекторный мотор на 70-75 л.с. Встречаются также версии с 1.3 и 1.6 –литровыми агрегатами.

Chevrolet Lanos

Несмотря на все ту же простоту конструкции и дешевизну, эта модель несколько комфортнее и безопаснее. Да, дизайн Lanos тоже давно устарел, это эхо «мыльных» 90-х с их биодизайном и скругленными формами. Автомобиль имеет низкую цену на рынке, довольно крепкую ходовую часть и дешевые запчасти.

В плане силовых агрегатов Chevrolet Lanos не особо разнообразен. Предлагался только один 1.5-литровый 85-сильный мотор, который, впрочем, вполне неплох в плане надежности.

Daewoo Nexia

Данная модель имеет историю, не менее затяжную, чем у первых двух участников рейтинга. На рынке присутствуют все три версии Nexia, от совсем старых, состояние которых не внушает доверия, до довольно «свежих» во втором рестайлинге. Конструктивно эта модель является родственником Opel Kadett 80-х годов. Цена Daewoo Nexia невысока, обслуживание простое и недорогое.

В движение седан приводится бензиновыми моторами на 1.5 и 1.6 литра, мощность которых составляет от 75 до 85 лошадиных сил, которые характеризуются адекватным ресурсом и недорогим обслуживанием.

Следует понимать, что все три модели обладают одним весьма существенным недостатком – низкой пассивной безопасностью. Несмотря на дешевизну и простоту ремонта, новоявленным водителям следует проявлять аккуратность и не забывать о ПДД, хотя бы с учетом вышеупомянутого нюанса.