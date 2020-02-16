Врачи рассказали о ситуации с коронавирусом в России

Опасный китайский вирус, который окрестили в качестве коронавируса, продолжает распространяться по всему миру. Правда, в этом отношении Россия является примечательным исключением, так как новых случаев заражения этим вирусом не зафиксировано.

В России коронавирус: новости последних часов на 16 февраля

В России по-прежнему зафиксированы только два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Риск дальнейшего распространения заболевания на территории РФ полностью отсутствует.

Об этом журналистам заявили официальные представители пресс-службы Роспотребнадзора. Как уточняется, случаи коронавируса выявлены у двоих граждан Китая — в Тюменской области и Забайкальском крае.

«За период мониторинга на территории РФ выявлены только два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР», — говорится в сообщении.В китайской провинции Хубэй число зараженных коронавирусом достигло 56 249 человек. Из них скончались 1 596 больных. При этом в провинции выздоровели 5 623 человека, уточнили в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Симптомы коронавируса у человека

Во многом симптомы коронавируса совпадают признаками простуды и гриппа. Среди них — чувство усталости, высокая температура, затрудненное дыхание, боль в горле, кашель.

Если вы обнаружили у себя схожие недомогания, задайте себе два вопроса: посещали ли вы в последние 2 недели зоны повышенного риска; контактировали ли с людьми, которые посещали Китай и прилегающие территории?

Если ответ хотя бы на один из вопросов положительный, отнеситесь к своему здоровью максимально внимательно и немедленно обратитесь к врачу.

Как не заразиться коронавирусом: меры профилактики

Прежде всего медики призывают соблюдать чистоту рук и поверхностей. При этом мыть руки надо часто, используя мыло или дезинфицирующее средство. Также антисептик следует носить с собой.

Также эксперты просят не касаться лишний раз рта, носа и глаз, если вы не уверены с чистоте рук.

В людным местах (например, метро, аэропорты) специалисты Роспотребнадзора советуют по возможности не прикасаться к поверхностям и предметам, соблюдать дистанцию. Также следует купить одноразовые салфетки и прикрывать ими рот, когда вы чихаете или кашляете. После использования салфетку надо выкинуть.

Пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется, лучше избегать рукопожатий, поцелуев в щеку. Кроме того, есть снеки из общих упаковок или посуды также не рекомендуется. Отдельное внимание следует уделить чистоте поверхностей на работе. Регулярно протирайте устройства и предметы, к которым прикасаетесь.

Для защиты органов дыхания используйте медицинские маски. Одноразовые маски необходимо регулярно менять и нельзя использовать повторно. Не посещайте рынки, где продают морепродукты и животных. Также исключите культурно-массовые мероприятия с участием животных.