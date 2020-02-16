Ким Чен Ын почтил память своего отца в День сияющей звезды

close

Ким Чен Ын на похоронах Ким Чен Ира в Пхеньяне, 28 декабря 2011 года

KYODO/Reuters

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в День сияющей звезды почтил память своего отца экс-генсекретаря ЦК ТПК Ким Чен Ира, сообщает ЦТАК.

Отмечается, что он отправился почтить память отца в 78-ю годовщину со дня его рождения. Лидер КНДР вместе с членами политического бюро посетил Кымсусанский мемориальный дворец. Он подошел к усыпальнице отца и почтил его память минутой молчания.

День рождения Ким Чен Ира, 16 февраля, является национальным праздником — Днем Сияющей Звезды. Бывший Генеральный секретарь ЦК ТПК умер 17 декабря 2011 года.

Отмечается, что это первое публичное появление Ким Чен Ына на фоне вспышки коронавирусной опасности.

READ Стало известно, какие автомобили получат госскидку в 2020 году

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ким Чен Ын появился на публике с тетей впервые за 6 лет после казни ее мужа

— Трамп позвонит Ким Чен Ыну в День отца

— Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом коне со своей женой

Источник