Стало известно, какого числа отменят карантин в Челябинске

На сегодняшний день в Челябинске наблюдается вспышка заболеваемости гриппом и ОРВИ. По этой причине в городе действует карантин. Свежие новости позволяют говорить о предварительных сроках, когда по всему городу он будет отменен.

Карантин в Челябинске: до какого числа

Челябинские школьники могут пойти на занятия уже на следующей неделе. Соответствующую информацию распространяют осведомленные источники, но при этом они указывают на то, что она не имеет официального характера.

Несмотря на то, что ситуация с гриппом и ОРВИ в Челябинской области оценивается как эпидемическая, прирост числа заболевших начал снижаться. Это отмечают в региональном минздраве и Роспотребнадзоре. Поэтому вероятность того, что карантин в Челябинске будет отменен уже 18 февраля, достаточно высока, отмечает источник, который непосредственно знаком с ситуацией изнутри.

Напомним, на карантин в Челябинске закрыты несколько вузов, техникумы и колледжи, а также организации дополнительного образования. Кроме того, запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Эпидемия гриппа в России: свежие данные на 16.02.2020

Эпидемия гриппа и ОРВИ зафиксирована в 23 российских субъектах. Болеют чаще всего дети в возрасте от 3 до 14 лет. В ряде регионов на карантин закрыты все учебные учреждения.

«На 5 неделе 2020 года в целом на территории России отмечается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ, при этом в эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастных групп 3-6 лет и 7-14 лет. Доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, при этом в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В», — поведали в Роспотребнадзоре.В целях подготовки к предстоящему росту заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране привили почти 74 млн человек. Это число составило около 50,5% от численности населения.