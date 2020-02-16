Сирии угрожает гуманитарная катастрофа

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас высказал опасения, что Сирия близка к гуманитарной катастрофе. «Мы очень боимся, что там произойдет гуманитарная катастрофа и число беженцев из региона еще увеличится, что никому не нужно», — заявил Маас на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также глава МИД провел встречи с министрами иностранных дел России и Турции, на которых обсудил ситуацию в Сирии и Ливии.

«Военные действия должны идти рука об руку с политической логикой», — отметил Маас.

Город Аль-Баб сотряс мощный взрыв

В городе Аль-Баб на рыночной площади прогремел взрыв. Как сообщает агентство Rojava Network, самодельное взрывное устройство было установлено на мотоцикл. Прибывшие на место боевики протурецких группировок оцепили место происшествия. Информации о раненых и убитых среди мирного населения не поступало, взрыв причинил незначительный материальный ущерб. В установке бомбы подозревают боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), которые совершают вылазки с целью диверсий в зоны контроля протурецких сил.

Боевики «Сирийской национальной армии» заявили, что в ходе контрнаступления у поселка Шейх-Акиль им удалось занять прежние позиции, а также убить и ранить несколько членов союзных САА иракского ополчения «Катаиб Хезболла». По информации ливанского новостного агентства Al Nour, правительственные силы отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе Хрейтана и деревень Андан и Кабтан-Джебель.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что за последние сутки в районе Шейх-Акиля и на западе Алеппо в результате операций САА и авиация ВВС Сирии, удалось нейтрализовать 28 боевиков из состава «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецких боевиков. Сирийская армия со своей стороны потеряла два десятка военнослужащих ранеными и убитыми.

В Сирии усиливается противостояние Турции и России

Заявления Эрдогана о том, что Анкара начнет сбивать российские самолеты, по-видимому, турецкими военными было воспринято буквально. Так как Россия предупредила, что при вхождении самолетов ВВС Турции в воздушное пространство Сирии к ним предпримут все меры для поражения, то турки попытались провести масштабную диверсию на авиабазе Хмеймим.

В район российского аэродрома было выдвинуто три РСЗО «T-122 Sakarya», с турецкими расчетами, которые маскировались под джихадистов. Их задачей было произвести залп 120 ракет по авиабазе, чтобы вывести из строя российские самолеты. Однако, это намерение не увенчалось успехом.

В ходе развертывания на огневых позициях в районе Аль-Кабины турецкие РСЗО были обнаружены воздушной разведкой, после чего истребители бомбардировщики Су-34 ВКС РФ превратили ракетные установки в груду металлолома. О судьбе расчетов ничего неизвестно.

Анкара пока не комментирует произошедший инцидент, тем более, что атака была сорвана. России тоже не выгодно обострять напряженность с Турцией, поэтому, скорее всего, «недружественный шаг турок» будет «замят».

По мнению экспертов, обнаружить подготовку к нанесению ударов, удалось, благодаря разведывательным беспилотникам, которые осуществляют мониторинг обстановки вокруг авиабазы Хмеймим. Впрочем, угроза еще остается, так как турецкая армия передает джихадистам дальнобойную артиллерию и РСЗО, что сохраняет вероятность повторной атаки.

В Идлибе продолжаются бои

На юго-востоке Идлиба авиация и артиллерия САА ведет обстрел укрытий джихадистов в районе поселений Кафр-Набиль, Маарет-Мисрин и Сармада, как передает Telegram-канал OGN News. Пока не поступало сведений о потерях джихадистов в живой силе или боевой технике.

Боевики оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин» заявили, что в ходе боев в районе деревни Найраб на востоке провинции им удалось нанести серию ракетных ударов по укрепленным огневым точкам сирийской армии, а также захватить одного военнослужащего в плен

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в поселке Коринша неизвестные застрелили гражданского. Отметим, что поселок находится в оккупации боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных бандформирований: мужчина мог стать жертвой междоусобной разборки группировок.

Источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) передают, что турецкие войска разместились на новом наблюдательном посту недалеко от деревни Терманин, к северу от Идлиба, на административной границе с провинцией Алеппо. Поступает информация об отрядах турецких войск, которые заняли позиции у деревни Дарат-Изза и строительстве наблюдательного пункта у города Кафр-Кармин. В провинцию прибыл конвой подкрепления, включая бронированные автомобили. По данным, предоставленным РИА Новости военно-дипломатическим источников, в Идлибе находится более 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии. Турецкие войска также установили военный пост у поселения Дейр-Сунбуль и на высотах гор Аз-Завия.