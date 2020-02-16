Прояснен вопрос с карантином в школах Иваново

Занятия в школах в Иваново возобновят с 17 февраля. Соответствующее постановление подписал сегодня главный государственный санитарный врач по Ивановской области. Таким образом, уже с завтрашнего дня школьники вернуться к занятиям.

Карантин в школах Иваново решено отменить

Кроме этого занятия начнутся в городских учреждениях дополнительного образования, организациях культуры и спортивных школах.

Но комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий продолжат, сообщает пресс-служба ивановской мэрии.

Кроме прочего, в детских садах сохранится жесткий контроль за самочувствием детей, которых приводят родители.

«Детей с повышенной температурой и катаральными явлениями в группы принимать не будут», — поведали в управлении образования города Иваново.

Когда ввели карантин

Напомним, карантинные меры в образовательных учреждения города Иваново были введены 8 февраля в связи с высокой заболеваемостью детей гриппом и ОРВИ.