Работающим пенсионерам рассказали об индексации

Для работающих пенсионеров крайне важно чувствовать со стороны государства дополнительные меры по финансовой поддержке. Однако в нынешних реалиях власти России, напротив, предпочитают на данной категории граждан изрядно экономить.

Пенсии работающим пенсионерам в 2020 году: новости об индексации

Индексация пенсий работающим пенсионерам в настоящий момент не предусмотрена. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Вопрос о пенсиях прозвучал на встрече с членами комитета по социальной политике Совета Федерации. Министр напомнил, что пенсии работающих пенсионеров ежегодно увеличиваются на их счетах, а повышенные выплаты люди получают уже после увольнения.

Также сегодня не учитывается при выходе на досрочную пенсию и служба в армии. По словам Котякова, это положение пересматривать пока не планируется. В жизни людей есть и другие нестраховые периоды, которые не берутся во внимание при оформлении досрочной пенсии.

Подчеркнем, при досрочном выходе на пенсию по новому основанию учитывают только страховой стаж. В том числе и время, когда вы получали пособие по временной нетрудоспособности. Проще говоря, это больничные.

Работающим пенсионерам разъяснили повышение пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, могут ли работающие российские пенсионеры рассчитывать на увеличение пенсии. Однако, как отметили в Фонде, в ближайшее время рассчитывать на новые доплаты к пенсии работающим пенсионерам не стоит.

«Вы работающий пенсионер, вам доплат не будет. Ежегодно в августе делают корректировку пенсии, сейчас это называется перерасчет», — поведали в ПФР.

При этом максимальный размер перерасчета, о котором рассказали в ПФР, составляет около 200 рублей. Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции Талия Хабриева подчеркнула, что индексация пенсий работающим пенсионерам возможна только при соответствующем изменении федерального закона.

Ранее эксперты рассказали, какие еще кроме январских и февральских изменений ожидают пенсионеров в 2020 году. В начале этого года пенсионные выплаты уже проиндексировали. Индексация будет еще в апреле и октябре в этом году.

Кроме этого, социальные пенсии проиндексируют на 7% с 1 апреля. Стоит отметить, что это касается тех граждан, для которых пенсионный возраст начинается в 61,5 и 66,5 лет, и которые не накопили необходимый минимум по страховому стажу.