Названы условия получения материнского капитала на первенца

На что можно потратить материнский капитал на первенца, каков его размер и что для этого нужно? Подобного рода вопросы стали актуальны среди россиян после ряда инициатив, которые недавно озвучил президент нашей страны Владимир Путин.

Материнский капитал на первенца: размер и условия

С 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

Как сообщают федеральные СМИ, будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс России. Внесенные законопроекты обещают рассматривать в Думе максимально быстро.

По прогнозу члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей.

Материнский капитал на первого ребенка: что можно потратить

Обналичивать маткапитал нельзя, это незаконно. Потратить его можно на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов, накопительную пенсию матери, а также ежемесячные выплаты для семей с доходами ниже прожиточного уровня.

Самым популярным направлением маткапитала является улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. Сертификатом можно оплатить первоначальный взнос по ипотеке и строительству дома.

Какие документы нужны для оформления материнского капитала

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда России или через «Личный кабинет» в электронном виде. После этого в фонд нужно будет подать следующие документы:

— документы, удостоверяющие личность лица, получившего сертификат;

— документы, удостоверяющие личность супруга лица, получившего сертификат;

— свидетельство о браке. Оно необходимо, если сделка по покупке или строительству жилья оформляется на супруга.

Подробнее со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте ПФР России.