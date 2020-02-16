Эрдоган провоцирует конфликт с Россией в Сирии

Нынешняя ситуация, которая наблюдается в Сирии, не может внушать оптимизм по целому ряду причин. Как ранее сообщал наш сайт N4k.Ru, боевики продолжают обстрелы мирных территорий, тогда как турецкие военные раз за разом идут на провокации.Сирия сегодня, 16 февраля, новости: Эрдоган идет на эскалациюРоссийский посол в Турции Алексей Ерхов сообщает, что в его адрес поступают угрозы из-за недавних событий в сирийской провинции Идлиб, а в турецких социальных сетях нарастает волна русофобии, сообщает журналист Станислав Тарасов.Российский дипломат подчеркивает, что аналогичная ситуация в Турции была, когда правительственные войска Сирии освобождали от террористов город Алеппо. Тогда раздувание антироссийской истерии закончилась плачевно — турецкие военные намеренно сбили российский самолет в небе над Сирией, а также был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. На фоне политического обострения Турция активно перебрасывает в Идлибскую зону деэскалации военную технику и военнослужащих. Недавно были представлены снимки уничтоженной в Сирии турецкой техники, переданной боевикам. Также пользователи социальных сетей и крупные СМИ опубликовали несколько видеозаписей, подтверждающих транспортировку турецкой техники для джихадистов в Идлибе.В турецком сегменте соцсетей появляется все больше сообщений, с призывами по типу «Давайте не ждать, давайте отвечать: нас ждет ожесточенная война с Россией» или «Турция должна завоевать Сирию, пришло время снести Асада, не обращая внимания на Россию». Очевидно, что этот всплеск носит организованный характер, обозначая один из информационных трендов в Турции.Другой — инициируется политиками. Например, глава Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели пытается сделать Москву и Дамаск ответственными за гибель турецких военных в Сирии, призывая правительство в Анкаре «радикально переосмыслить российско-турецкие отношения».Карта боевых действий в Сирии на 16.02.2020: ситуация сложнаяВ сети появилось видео снятое бойцами российской военной полиции, которые перед тем, как вмешаться сняли на видео, как экипаж американской бронемашины стреляет по взбунтовавшимся жителям поселка Хирбат Аммо, расположенном в провинции Хасака.

Напомним, 12 февраля американский военный конвой был заблокирован разгневанными жителями деревни. Военнослужащие США убили 14-летнего подростка, чем вызвали еще большее негодование сельчан, которые не выдержали и взялись за оружие.Между сторонами началась перестрелка, спустя некоторое время на место прибыли бойцы российской военной полиции, которые перед тем как получили приказ вмешаться, успели записать короткий видеоролик.Примечательно, что для подавления взявшихся за оружие сельчан американцы применили боевую авиацию. Впрочем, выбраться бронемашина смогла только после того, как российские и сирийские военные разняли противоборствующие стороны.Стоит отметить, Пентагон недвусмысленно объявил о победе над жителями деревни, заявив, что действия американских войск были своего рода «самообороной».Позже американские СМИ придумали некое мощное проасадовское ополчение, которое атаковало ни в чем не повинных американских военнослужащих. В этой версии местный 14-летний подросток превратился в «взрослого бойца мужского пола».В городе Аль-Баб на рыночной площади прогремел взрыв. Как сообщает агентство Rojava Network, самодельное взрывное устройство было установлено на мотоцикл. Прибывшие на место боевики протурецких группировок оцепили место происшествия. Информации о раненых и убитых среди мирного населения не поступало, взрыв причинил незначительный материальный ущерб. В установке бомбы подозревают боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), которые совершают вылазки с целью диверсий в зоны контроля протурецких сил.Боевики «Сирийской национальной армии» заявили, что в ходе контрнаступления у поселка Шейх-Акиль им удалось занять прежние позиции, а также убить и ранить несколько членов союзных САА иракского ополчения «Катаиб Хезболла». По информации ливанского новостного агентства Al Nour, правительственные силы отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе Хрейтана и деревень Андан и Кабтан-Джебель.Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что за последние сутки в районе Шейх-Акиля и на западе Алеппо в результате операций САА и авиация ВВС Сирии, удалось нейтрализовать 28 боевиков из состава «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецких боевиков. Сирийская армия со своей стороны потеряла два десятка военнослужащих ранеными и убитыми.