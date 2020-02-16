Работающим пенсионерам рассказали об индексации

Для работающих пенсионеров крайне важно чувствовать со стороны государства дополнительные меры по финансовой поддержке. Однако в нынешних реалиях власти России, напротив, предпочитают на данной категории граждан изрядно экономить.Пенсии работающим пенсионерам в 2020 году: новости об индексацииИндексация пенсий работающим пенсионерам в настоящий момент не предусмотрена. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Вопрос о пенсиях прозвучал на встрече с членами комитета по социальной политике Совета Федерации. Министр напомнил, что пенсии работающих пенсионеров ежегодно увеличиваются на их счетах, а повышенные выплаты люди получают уже после увольнения. Также сегодня не учитывается при выходе на досрочную пенсию и служба в армии. По словам Котякова, это положение пересматривать пока не планируется. В жизни людей есть и другие нестраховые периоды, которые не берутся во внимание при оформлении досрочной пенсии. Подчеркнем, при досрочном выходе на пенсию по новому основанию учитывают только страховой стаж. В том числе и время, когда вы получали пособие по временной нетрудоспособности. Проще говоря, это больничные.

Работающим пенсионерам разъяснили повышение пенсийВ Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, могут ли работающие российские пенсионеры рассчитывать на увеличение пенсии. Однако, как отметили в Фонде, в ближайшее время рассчитывать на новые доплаты к пенсии работающим пенсионерам не стоит. «Вы работающий пенсионер, вам доплат не будет. Ежегодно в августе делают корректировку пенсии, сейчас это называется перерасчет», — поведали в ПФР.При этом максимальный размер перерасчета, о котором рассказали в ПФР, составляет около 200 рублей. Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции Талия Хабриева подчеркнула, что индексация пенсий работающим пенсионерам возможна только при соответствующем изменении федерального закона.Ранее эксперты рассказали, какие еще кроме январских и февральских изменений ожидают пенсионеров в 2020 году. В начале этого года пенсионные выплаты уже проиндексировали. Индексация будет еще в апреле и октябре в этом году.Кроме этого, социальные пенсии проиндексируют на 7% с 1 апреля. Стоит отметить, что это касается тех граждан, для которых пенсионный возраст начинается в 61,5 и 66,5 лет, и которые не накопили необходимый минимум по страховому стажу.