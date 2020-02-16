Друг Анастасии Заворотнюк выступил с заявлением

Публика уже несколько дней обсуждает возможное появление дочери Анастасии Заворотнюк Анны в эфире программы Андрея Малахова. Напомним, ранее слухи о том, что девушка, вероятно, откроет правду о болезни мамы, разгорелись с новой силой.Анастасия Заворотнюк сегодня, 16 февраля: свежие новостиЖурналисты смогли пообщаться с Андреем Разиным. Недавно в Сети появились слухи, что в студии Андрея Малахова может появиться дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Информация кажется как минимум странной. Проще было бы устроить пресс-конференцию, а не приходить в зал, полный скандалистов и за что-то оправдываться. Разин давно следит за новостями об Анастасии Заворотнюк. Он также как и остальные удивлен, что родственники актрисы не комментируют ее состояние здоровья. Семья «прекрасной няни» как-то сказала, что у нее серьезное заболевание — об онкологии не было и речи. Про злокачественную опухоль когда-то сообщил сам Разин. Его пристыдили за выдачу точного диагноза и напомнили, что он не является близким другом семьи. Продюсер утверждает, что он общался с врачами, которые лечат Анастасию Заворотнюк. Когда журналисты узнали, что Анна Заворотнюк может появиться в шоу Малахова, они зачем-то решили обсудить это с Разиным. Вряд ли продюсер за последние полгода вошел в близкий круг общения артистки. Тем не менее, он высказался.

Как отметил продюсер, у Заворотнюк сейчас трудное время. По мнению Разина, финансовая ситуация в семье актрисы нестабильная. На фоне этого редакторы многих телепередач пытаются приманить родственников «прекрасной няни» деньгами. Анна Заворотнюк может получить примерно 10 миллионов рублей. Это неплохой шанс помочь матери. Да и всегда можно организовать денежный сбор — у Заворотнюк немало поклонников. Россияне с радостью помогут любимой актрисе. Разин уверен, что сейчас в семье Заворотнюк никто не работает. Чернышев отменил часть гастролей и почти не выступает. Продюсер не видит ничего плохого в том, если Анна посетит передачу. Важно только собрать в зале неконфликтных личностей.