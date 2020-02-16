Как определить наличие ВИЧ в домашних условиях

Тест на ВИЧ можно приобрести в аптеке, а затем провести дома самостоятельно. Производители их обещают высокую точность при их использовании. Интерес к этому способу определения СПИДа резко вырос после того, как вышел новый фильм Юрия Дудя, в котором он поднял вопрос ситуации с заболеваемостью СПИДом в России. Фильм стал рекордным по просмотрам среди лент на данную тему.

Тест на ВИЧ можно приобрести в аптеке

Сейчас порядка 30% больных СПИДом, среди населения России и не подозревает о том, что является носителем опасной болезни. Эти люди распространяют ее дальше, и подвергают опасности окружающих. Чтобы этого не произошло, следует хотя бы один раз в год сдавать анализ на ВИЧ.

Сейчас в каждом российском городе есть специальные центры, в которых можно обследоваться. Если же нет возможности попасть в медицинское учреждение сделать анализ можно и в домашних условиях.

В аптеках есть в продаже экспресс-тесты на ВИЧ. Их стоимость колеблется от 250 до 300 рублей. По своей точности они не уступают результатам, которые будут получены в лабораторных условиях. Провести домашнее обследования можно тремя способами. Для этого могут понадобиться образцы слюны, мочи или крови.

Следует соблюдать меры предосторожности и следовать инструкции, которая прилагается к тесту. Кроме того, чтобы окончательно удостовериться, следует пройти дополнительное обследование в больнице.

Как провести тест на ВИЧ дома

Наибольшей популярностью пользуются тесты, в которых используется слюна. Больших сложностей этот анализ не вызовет. Он простой, быстрый и безболезненный. Кроме того, он сведет к минимуму риск передачи ВИЧ-инфекции. Использовать такой экспресс-тест можно только один раз.

При помощи такого анализов можно определить наличие в организме ВИЧ 1 и 2 типов. Результат будет известен уже через 20 минут. Производители таких тестов обещают точность 99%. Если результат оказался положительным сразу пугаться не нужно, а стоит пройти клиническое обследование.

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Определение ВИЧ при помощи мочи пользуется меньшей популярностью. Для его проведения собирают мочу, а затем окунают в нее палочку на 20 минут. После этого оценивается результат. Этот способ похож на прохождение теста на беременность.

Самым точным, но в тоже врем и самым опасным, является способ определения ВИЧ при помощи экспресс-теста, для которого понадобиться кровь. Ее опускают в специальный прибор, и уже через несколько минут будет готов результат. Но нарушение кожного покрова может создать условия для заражения другого человека, поэтому проводить анализ необходимо осторожно.

Всплеск желающих пройти тест на ВИЧ наблюдается после фильма Юрия Дудя

Число желающих провериться на ВИЧ резко увеличилось после того, как вышел фильм Юрия Дудя. Документальная лента под названием «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вышла на канале известного блогера 11 февраля 2020 года.

Фильм установил рекорд, среди фильмов о СПИДе. За первые сутки его посмотрели 6 млн. человек, а понравился он судя по лайкам почти 540 тыс. человек. Юрий Дудь встретился с больными ВИЧ людьми, а также медиками и общественными деятелями. Простым языком в фильме даются важные ответы на вопросы, которые касаются болезни.

После выхода нового фильма Дудя в интернете резко возросло количество запросов по слову «ВИЧ», и вопросам с ним связанным. Фильм активно обсуждается на онлайн-площадках, а в больницах появились очереди из желающих провериться на СПИД.

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