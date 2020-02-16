Украина нашла помощника для борьбы с Россией в Черном море

По мнению украинской стороны, «угрожающие действия России в Черном море и милитаризация» Крыма вызывают беспокойство.

Украина предложила Румынии усилить сотрудничество в военно-морской сфере для совместного противостояния России в Черном море. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Загороднюк встретился со своим румынским коллегой Николаем Чуке в рамках Мюнхенской конференции. Политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море. «Это поможет нам более действенно реагировать на общие угрозы в регионе», — написал Загороднюк, подчеркнув, что обе страны «обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море и милитаризацией» Крыма.

Помимо этого, Украина предложила Румынии провести совместные военные учения и расширить деятельность международного инженерного батальона «Тиса». Министр также выразил надежду на поддержку румынской стороной стремления Украины присоединиться к программе партнерства расширенных возможностей НАТО.

В ноябре 2019 года Украина договорилась укрепить сотрудничество военно-морских сил в Черном море с Турцией.

Ранее украинский политик заявил, что Россия помимо возврата Крыма должна заплатить за разрушенную инфраструктуру Донбасса.