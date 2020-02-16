Розничные продажи в Турции выросли на рекордные 11% в декабре

Продажи непродовольственных товаров, за исключением автомобильного топлива, выросли на 15,5%, сообщает Турецкий статистический институт (TurkStat). Эти цифры отражают объём продаж и скорректированы с учётом инфляции. Отмечается, что покупки по почте и через интернет подскочили на 56%.

В Институте добавляют, что турки начинают тратить больше на такие товары, как одежда и электротовары, после того как Центральный банк снизил процентные ставки и инфляция более чем вдвое снизилась с пика в 25,2% в октябре 2018 года, через два месяца после начала валютного кризиса.

Розничные продажи выросли на 1,1% по сравнению с ноябрём (пятый месяц подряд), а продажи непродовольственных товаров увеличились на 2,4%. Закупки электронных товаров и мебели выросли на 5,4%.