Робби Уильямс и Айда Филд сообщили о рождении четвертого ребенка

В семье певца Робби Уильямса и актрисы Айды Фидл родился четвертый ребенок. О появлении сына Бо Бенедикта Энтовена сообщила супруга британского исполнителя в личном блоге Instagram, чем удивила поклонников.

Как известно, у звездной пары в 2012 году родилась дочь Теодора Роуз Тедди, а в 2014 году сын Чарлтон Валентин. В 2018 году Робби Уильямс и Айда Фидл запланировали третьего ребенка, но для этого им пришлось воспользоваться услугами суррогатной матери, которая выносила их вторую дочь Колетт Джозефин.Опубликованная запись многодетной матери очень удивила поклонников звездной семьи. Пара не рассказывала в своих интервью или на страницах в социальных сетях об ожидании четвертого малыша. По словам Айды Филд, она с мужем снова прибегла к суррогатному материнству, однако это никак не умоляет счастья от появления их родного биологического сына. Счастливые родители отмечают, что теперь они по-настоящему счастливы и «официально укомплектованы».

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На знаменательном снимке запечатлены стопы всех четырех детей Робби Уильямса и его жены. Подписчики не перестают умиляться фотографии и оставляют многочисленные поздравления и пожелания в комментариях. Некоторые из поклонников исполнителя удивляются, как можно быть многодетным отцом и в то же время одним из самых успешных певцов Европы в 21 веке.

Кроме сотни премий и наград, Робби Уильямс был занесен в Книгу рекордов Гиннесса после того, как он анонсировал свой Тур в поддержку альбома «Intensive Care» и продал за один день 1,6 миллионов билетов.