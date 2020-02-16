Полина Гагарина зарабатывает больше мужа Дмитрия Исхакова в 140 раз

Полина Гагарина рассказала журналистам о своем финансовом положении. Выяснилось, что певица зарабатывает больше своего мужа Дмитрия Исхакова в 140 раз.

Доход знаменитости за прошлый год составил примерно 337 миллионов рублей, то есть за месяц она получает 28 миллионов. Заработок второго супруга Полины Гагариной равен 200 тысячам рублей в месяц. Фотограф владеет собственной фотостудией, где кроме рекламных проектов и каталогов делает фотосессии. Сама артистка по поводу значительной разницы в доходах с избранником не расстраивается.«Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия», — отметила звезда шоу-бизнеса, добавив, что строительство дома лежит на ней. У исполнительницы очень насыщенный рабочий график, поэтому Дмитрий Исхаков взял на себя заботу об их общей дочери и сыне жены от первого брака с актером Петром Кисловым. READ Кремль оценил вероятность «сверхблизкого сближения» Белоруссии и США