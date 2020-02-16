Ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову вывели под руки со сцены после концерта

У ведущей скандального реалити-проекта «Дом-2» Ольги Бузовой достаточно плотный концертный график. Так, звезда не стала отказываться от очередного выступления даже в День Влюбленных и дала концерт в Брянске. Однако со сцены певицу уводили в прямом смысле слова под руки.

Были и те, кто начал возмущаться, что Ольга Бузова работала в День Влюбленных, а могла чуть больше уделить внимания своему возлюбленному Давиду Манукяну.

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