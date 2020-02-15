Мадуро объявил о начале военных учений в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале военных учений в стране.

«Начинаем учения «Щит-2020″ с развертыванием наших доблестных вооруженных сил вместе с гражданскими силами с участием более 2,3 миллиона человек, мобилизованных для защиты нашей территориальной цельности, независимости и национального суверенитета», — написал Мадуро в Twitter.

Как ранее заявлял президент, учения проводятся для защиты права на мир. По его словам, в настоящее время Венесуэла подвергается различным рискам. В частности, актами насилия и терроризма стране, по его словам, угрожает Бразилия и Колумбия.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.