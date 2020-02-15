Проведение встречи Путина и Эрдогана обсудят на консультациях в Москве

МЮНХЕН, 15 фев — РИА Новости. Решение о необходимости провести встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Таийпа Эрдогана будет принято по итогам консультаций делегации Турции в Москве в понедельник 17 февраля, заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Если это будет необходимо, они договорились встретиться. Но давайте сначала посмотрим, как пройдёт встреча в понедельник в Москве», — сказал Чавушоглу журналистам.

«Мы обсудили все эти вопросы в позитивной атмосфере с Сергеем Лавровым. Мы примем решение после встречи в понедельник, есть ли необходимость в переговорах президентов», — добавил глава турецкого МИД.