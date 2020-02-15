Промышленное производство в Турции растёт самыми быстрыми темпами

Промышленное производство подскочило на 8,6% с декабря 2018 года, согласно данным, опубликованным Турецким статистическим институтом (TurkStat). Декабрьский показатель стал крупнейшим с февраля 2018 года, когда объём производства вырос на 9,9%. Отметим, что опрос экономистов Reuters предсказывал рост на 7%.

Добавим, что правительство Турции стремится к ежегодному росту экономики не менее чем на 5%, чему способствуют дешёвые кредиты от государственных банков, после того как валютный кризис летом 2018 года отправил её в штопор. Снижение налогов и программа снижения ставок Центрального банка также поддерживают экономическую активность.

Вместе с тем производство в обрабатывающей промышленности выросло на 9,1%, в то время как добыча полезных ископаемых увеличилась на 9,8%, сообщает Институт.

Объём промышленного производства вырос на 1,9% по сравнению с ноябрём с учётом сезонных и календарных колебаний.