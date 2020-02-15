Ученые предложили взорвать ядерную бомбу в Йеллоустоуне, чтобы избежать катастрофы

Это совсем не шутка и ученые действительно предлагают взорвать в кальдере супервулкана ядерную бомбу, чтобы в дальнейшем не возникло катастрофических последствий в результате извержения вулкана. Об этом рассказал один из известных вулканологов Крейг Маккларрен, сообщает портал WWWPLANETANOVOSTI.COM.Совершенно все знают о том, супервулкан, кальдера которого находится в Национальном парке, извергается через каждые примерно 600-800 тысяч лет. Из-за того, что последнее извержение было зафиксировано 630 тысяч лет назад, то многие специалисты считают, что катастрофа может произойти в любой момент. Если учесть размеры супервулкана, то последствия его извержения будут невероятно разрушительными. Единственный способ избежать этого, по словам вулканологов, минимизировать интенсивность. Эксперты предполагают воспользоваться дистанционной установкой для бурения. Она сможет вызвать небольшое извержение, что позволит понизить давление, которое постоянно увеличивается в пределах Йеллоустоуна. Если этого не случится, то придется воспользоваться небольшой ядерной бомбой, опущенной в магматическую камеру. При этом часть ученых уверены в том, что такой метод не приведет к нужным результатам. Возможно, когда-то подобное уже проводилось и не спровоцировало понижения давления в вулкане.