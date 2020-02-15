Майк Пенс: США не собираются покупать Nokia или Ericsson

Ранее генеральный прокурор США предположил, что такой шаг сделал бы их намного более сильным конкурентами Huawei.

Вице-президент США Майк Пенс отверг необычную идею генерального прокурора США Уильяма Барра о покупке контрольного пакета компаний Nokia и Ericsson — основных зарубежных конкурентов китайской компании Huawei на рынке телекоммуникационного оборудования. Барр предлагал приобрести контрольный пакет либо напрямую, либо через консорциум частных компаний из США и дружественных стран. Это, по его мнению, сделало бы их намного более сильным конкурентами Huawei и устранило бы сомнения по поводу их устойчивости.

Вице-президент предложил другой подход. Лучше всего, считает он, придерживаться плана, который выдвигает Федеральная комиссия по связи США, — освободить дополнительный диапазон для связи 5G. Свободный рынок и американские компании способны решить все задачи по созданию сетей 5G, полагает он.

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Советник президента по экономике Ларри Кудлоу отметил, что США уже тесно сотрудничают с Nokia и Ericsson. Выпускаемое ими оборудование исключительно важно для строительства сетей 5G в США. Однако правительство США не занимается скупкой компаний, подчеркнул он. С другой, ничто не мешает частным компаниям осуществить такую сделку.

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